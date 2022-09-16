Джейсон Момоа поразил фанатов татуировкой на голове. 43-летний актер продолжает внешне меняться с целью борьбы за чистоту нашей планеты.
Джейсон Момоа не устаёт в последнее время удивлять поклонников внешними метаморфозами. На прошлой неделе он состриг по бокам знаменитые локоны, что сделало его ещё больше похожим на уроженца Гавайских островов. Теперь же дошла очередь до размещения татуировок, имеющих для островитян большое значение. В соцсетях актёр показал, как ему на левой стороне головы набивают татуировку трайбл. Это древний вид изображений на теле человека, символизирующий его внутреннее состояние, устремления или жизненные вехи.
В комментарии к посту Джейсон на смеси английского и майори поблагодарил компанию «Гавайские авиалинии» за путешествие в Новую Зеландию, а также тату-салон, где ему сделали рисунок. В конце он упомянул питьевую воду Manananulu, которую ему подавали на борту в металлических бутылках.
«Спасибо, что останавливаете распространение одноразового пластика», - добавил Момоа.