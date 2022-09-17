Часто дети идут по стопам родителей, и дети актеров не исключение. Кто из популярных сейчас актеров родился в звездных семьях — смотрите в видео «Рамблера». На самом деле выбрать ту же профессию, что и родители, не так уж просто. Во-первых, надо быть готовым, что тебя всегда будут сравнивать в попытке найти доказательства, что природа отдохнула на отпрыске. А во-вторых, редко какой родитель, даже самый знаменитый и популярный актер, удержится от советов и поучений. Но героев этого ролика не остановили эти сложности.