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1 час назад

6 актеров, которым повезло с родителями: видео

Катя Кобышева

Часто дети идут по стопам родителей, и дети актеров не исключение. Кто из популярных сейчас актеров родился в звездных семьях — смотрите в видео «Рамблера». На самом деле выбрать ту же профессию, что и родители, не так уж просто. Во-первых, надо быть готовым, что тебя всегда будут сравнивать в попытке найти доказательства, что природа отдохнула на отпрыске. А во-вторых, редко какой родитель, даже самый знаменитый и популярный актер, удержится от советов и поучений. Но героев этого ролика не остановили эти сложности.

Ранее актер Зак Эфрон ответил на критику фанатов из-за внешности.

Актеры,Видео,Зак Эфрон,
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