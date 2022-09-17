Умер актер Генри Сильва

Умер американский актер Генри Сильва, известный по ролям в фильмах «Маньчжурский кандидат» (1962) и «Одиннадцать друзей Оушена» (1960). Об этом сообщает издание Variety.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Актер, которому было 95 лет, скончался по естественным причинам 16 сентября в доме престарелых и больнице для работников киноиндустрии и телевидения в Вудленд-Хиллз, Лос-Анджелес.

Генри Сильва родился в 1928 году в Нью-Йорке. В 13 лет он бросил школу и стал посещать уроки актерской игры, подрабатывая официантом и мойщиком посуды. В 1950 году Сильве удалось получить первую роль на телевидении. Спустя два года он впервые снялся в кино: ему дали небольшую роль в вестерне «Вива, Сапата!»