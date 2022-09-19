Умер режиссер Владимир Миодушевский

Заслуженный артист РФ и бывший главный режиссер Владимирского театра кукол Владимир Миодушевский скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщила его дочь Тамара Миодушевская в социальных сетях.

Прощание с театральным режиссером пройдет на Троекуровском кладбище 22 сентября. Миодушевский родился 30 августа 1947 года в Томске. После школы он поступил Горьковское театральное училище. С 1970 по 1976 года работал актером в Горьковском театре кукол. С 1992 по 2012 служил главным режиссером Владимирского областного театра кукол. В 2007 году режиссер удостоен премии имени Евгения Евстигнеева в области театрального искусства, в 2008 году - премии поэта Шлыгина в области литературы. Ранее умерла директор Национального театра Карелии Ирина Шумская.