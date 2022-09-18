Звезду «Титаника» считали некрасивой на заре карьеры

Первые шаги к будущей славе давались артистке очень непросто.
Это сейчас Кейт Уинслет – обладательница «Оскара» и популярная актриса, которая нарасхват у режиссеров и продюсеров. Но когда-то, на заре своей карьеры ей пришлось немало страдать из критики ее внешности. Известные постановщики всякий раз на кастингах критически отзывались то ее ногах, то о «нелепой» фигуре, то о нефотогеничном лице.
Но когда она стала звездой после выхода «Титаника», роли посыпались на нее одна за другой. И уже никто ни разу даже не закинулся о ее внешности.
«Когда артист становится известным, он сразу становится для всех красивым и желанным. Так что, смело идите к своей цели и не обращайте внимание на то, что говорят вокруг», - дала знаменитость совет начинающим актерам.