Звезду «Титаника» считали некрасивой на заре карьеры

Это сейчас Кейт Уинслет – обладательница «Оскара» и популярная актриса, которая нарасхват у режиссеров и продюсеров. Но когда-то, на заре своей карьеры ей пришлось немало страдать из критики ее внешности. Известные постановщики всякий раз на кастингах критически отзывались то ее ногах, то о «нелепой» фигуре, то о нефотогеничном лице.