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2 часа назад

Звезду «Титаника» Кейт Уинслет считали некрасивой на заре карьеры

Inc-News

Первые шаги к будущей славе давались артистке очень непросто.

Звезду «Титаника» считали некрасивой на заре карьеры
Фото: Inc-NewsInc-News

Это сейчас Кейт Уинслет – обладательница «Оскара» и популярная актриса, которая нарасхват у режиссеров и продюсеров. Но когда-то, на заре своей карьеры ей пришлось немало страдать из критики ее внешности. Известные постановщики всякий раз на кастингах критически отзывались то ее ногах, то о «нелепой» фигуре, то о нефотогеничном лице.

Но когда она стала звездой после выхода «Титаника», роли посыпались на нее одна за другой. И уже никто ни разу даже не закинулся о ее внешности.

«Когда артист становится известным, он сразу становится для всех красивым и желанным. Так что, смело идите к своей цели и не обращайте внимание на то, что говорят вокруг», - дала знаменитость совет начинающим актерам.

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