Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
2 часа назад

Актёр Алексей Панин с теплотой вспомнил о съёмках фильма «Жмурки» и удивил этим фанатов

runews24.ru

Актёр Алексей Панин с теплотой вспомнил о съёмках фильма «Жмурки», где работал вместе с Дмитрием Дюжевым и режиссёром Никитой Михалковым. Панин разместил в социальных сетях фотографию – кадр из картины, на которой он изображён вместе с Дюжевым. Артист написал, что эта роль для него одна из значимых в его карьере.

Панин с теплотой вспомнил съемки в «Жмурках»
Фото: Кадр из фильма "Жмурки"Кадр из фильма "Жмурки"

В фильме он сыграл мелкого гангстера, который работает на авторитетного бандита.

Такая реакция удивила поклонников Панина, так как ранее Алексей негативно высказывался о коллеге по фильме Дюжеве.

Напомним, после начала спецоперации на Украине Панин не поддержал её и уехал из России.

Актеры,Жмурки,Алексей Панин,Дмитрий Дюжев,Никита Михалков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители