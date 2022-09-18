Панин с теплотой вспомнил съемки в «Жмурках»

Актёр Алексей Панин с теплотой вспомнил о съёмках фильма «Жмурки», где работал вместе с Дмитрием Дюжевым и режиссёром Никитой Михалковым. Панин разместил в социальных сетях фотографию – кадр из картины, на которой он изображён вместе с Дюжевым. Артист написал, что эта роль для него одна из значимых в его карьере.