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2 часа назад

Сухоруков объяснил, почему не вернется в Театр Моссовета

Слово и Дело

Актер Виктор Сухоруков возмутился, услышав слова художественного руководителя «Моссовета» Евгения Марчелли о своем возвращении в театр. Он заверил, что «ноги его не будет» в «Моссовета», пока им руководит лауреат «Золотой маски».

Сухоруков объяснил, почему не вернется в Театр Моссовета
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Недавно Марчелли порадовал поклонников Сухорукова, сообщив, что ему удалось договориться о возвращении звезды «Брата» в театр. Однако сам актер назвал это провокацией и подлостью. По его словам, он не намерен играть на сцене когда-то родного столичного театра.

«Пока "Моссоветом" руководит Марчелли, ноги моей там не будет. Он – слабый режиссер! Для академического театра этот человек слишком мелок. Шок-театр, который он строит, для меня чужд эстетически. Все его слова про мое возвращение – провокация, глупость и подлость!» – рассказал Сухоруков в разговоре с PROZVEZD.

При этом он подтвердил, что у него состоялсяразговор с худруком на тему его возвращения. Но тогда, как уверяет артист, он не дал однозначного ответа.

Актеры,Брат,Евгений Марчелли,Виктор Сухоруков,
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