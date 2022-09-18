Сухоруков объяснил, почему не вернется в Театр Моссовета

Актер Виктор Сухоруков возмутился, услышав слова художественного руководителя «Моссовета» Евгения Марчелли о своем возвращении в театр. Он заверил, что «ноги его не будет» в «Моссовета», пока им руководит лауреат «Золотой маски».

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Недавно Марчелли порадовал поклонников Сухорукова, сообщив, что ему удалось договориться о возвращении звезды «Брата» в театр. Однако сам актер назвал это провокацией и подлостью. По его словам, он не намерен играть на сцене когда-то родного столичного театра.

«Пока "Моссоветом" руководит Марчелли, ноги моей там не будет. Он – слабый режиссер! Для академического театра этот человек слишком мелок. Шок-театр, который он строит, для меня чужд эстетически. Все его слова про мое возвращение – провокация, глупость и подлость!» – рассказал Сухоруков в разговоре с PROZVEZD.