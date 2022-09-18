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1 час назад

Актриса Марго Робби в слезах покинула дом Кары Делевинь

Слово и Дело

Актриса Марго Робби навестила коллегу Кару Делевинь, у которой, по слухам, психическое расстройство. Звезда фильма «Тоня против всех» уходила от подруги со слезами на глазах. Актрисы дружат уже много лет. Они вместе снимались в фильме Дэвида Эйра «Отряд самоубийц», потом они провели отпуск в компании друзей на Ибице. Поклонники и коллеги Делевинь озадачены состоянием 30-летней знаменитости. По некоторым данным, звезда борется с тяжелым заболеванием. Робби, которая была в гостях у дивы, укрепила слухи о проблемах артистки со здоровьем, пишет издание Daily Mail. Папарацци запечатлели Робби, выходившую из дома Делевинь. Знаменитость прятала лицо руками, а также вытирала глаза от слез. Также девушка выносила от подруги пакет с пузырьками, напоминающими банки для таблеток, и чемодан. Звезда картины «Волк с Уолл-стрит» не комментировала состояние подруги.

Актриса Марго Робби в слезах покинула дом Кары Делевинь
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело
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