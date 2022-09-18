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2 часа назад

Звезда фильма «Москва слезам не верит» вспомнила о первой реакции на свою славу

Слово и Дело

Российская актриса Раиса Рязанова прославилась благодаряроли в культовом советском фильме «Москва слезам не верит». Мама знаменитости и соседи были шокированы появлением артистки на киноафишах.

Звезда фильма «Москва слезам не верит» вспомнила о реакции на свою славу
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Рязанова сыграла роль Тоси – подруги героини Веры Алентовой.В ленте она наслаждалась семейным счастьем, однако в жизни артистка никогда не сравнивала себя со своей героиней. По словам Рязановой, их характеры абсолютно противоположны.

Когда родная мать Рязановой увидела ее на афишах, ее радостине было предела. Многие похвалили молодую артистку за талант. Всего за свою карьеру она исполнила более 200 ролей. Несмотря на солидный возраст, Рязанова продолжает трудиться на съемочных площадках различных проектов и все так же остается востребованной.

«Я там была одна. Такая склоненная голова. Красивая. И кто-то маме сказал: «Глянь, дочь твоя вон где висит, на заборе»», — вспоминала знаменитость в одном из интервью.

«Москва слезам не верит» — мелодрама режиссера Владимира Меньшова. Три молодые провинциалки приезжают в российскую столицу на поиски любви, счастья и достатка. Жизнь преподносит героиням множество сюрпризов.

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