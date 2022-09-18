Звезда фильма «Москва слезам не верит» вспомнила о реакции на свою славу

Российская актриса Раиса Рязанова прославилась благодаряроли в культовом советском фильме «Москва слезам не верит». Мама знаменитости и соседи были шокированы появлением артистки на киноафишах.

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Рязанова сыграла роль Тоси – подруги героини Веры Алентовой.В ленте она наслаждалась семейным счастьем, однако в жизни артистка никогда не сравнивала себя со своей героиней. По словам Рязановой, их характеры абсолютно противоположны.

Когда родная мать Рязановой увидела ее на афишах, ее радостине было предела. Многие похвалили молодую артистку за талант. Всего за свою карьеру она исполнила более 200 ролей. Несмотря на солидный возраст, Рязанова продолжает трудиться на съемочных площадках различных проектов и все так же остается востребованной.

«Я там была одна. Такая склоненная голова. Красивая. И кто-то маме сказал: «Глянь, дочь твоя вон где висит, на заборе»», — вспоминала знаменитость в одном из интервью.