Кэмерон Диаз возвращается в кино спустя восемь лет перерыва

Кэмерон Диаз назвала причины своего возвращения в кино в июле. По словам знаменитости, она соскучилась по участию в съемках в фильмах за тот период времени, который посвятила семье и воспитанию дочери. Актриса добавила, что решение о приостановке ее карьеры было связано с тем, что она захотела понять для себя, что ей действительно важно в жизни.