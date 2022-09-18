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1 час назад

Кэмерон Диаз подтвердила возвращение в кино спустя восемь лет перерыва

Lenta.ru

Американская актриса и модель Кэмерон Диаз вернется в кино спустя восемь лет перерыва в карьере. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Кэмерон Диаз возвращается в кино спустя восемь лет перерыва
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, 50-летняя знаменитость получила главную роль в боевике Back In Action от стримингового сервиса Netflix, режиссером которого выступил Сет Гордон. Возобновление актерской деятельности телезвезда подтвердила в эфире шоу The Tonight Show в разговоре с ведущим Джимми Фэллоном.

Кэмерон Диаз назвала причины своего возвращения в кино в июле. По словам знаменитости, она соскучилась по участию в съемках в фильмах за тот период времени, который посвятила семье и воспитанию дочери. Актриса добавила, что решение о приостановке ее карьеры было связано с тем, что она захотела понять для себя, что ей действительно важно в жизни.

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