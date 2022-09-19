Новые шокирующие подробности поведения Эзры Миллера

Оказывается, в доме у актера был полиаморный кружок по интересам и алтарь, на котором хранились пули, наркотики и фигурки супергероя Флэша.

А еще некий духовный гуру убедил Эзру в том, что он — новый Мессия, и масоны посылали демонов, чтобы убить его. Поэтому Миллер называл себя то Иисусом, то дьяволом — и беспрепятственно абьюзил всех, кто в этот бред верил.