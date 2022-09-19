Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+19° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
1 час назад

Новые шокирующие подробности поведения Эзры Миллера

Super.ru

Думали, после публичного покаяния проблемы Эзры Миллера закончились? Ничего подобного! Vanity Fair раскопали новые подробности эпатажного поведения звезды.

Новые шокирующие подробности поведения Эзры Миллера
Фото: Super.ruSuper.ru

Оказывается, в доме у актера был полиаморный кружок по интересам и алтарь, на котором хранились пули, наркотики и фигурки супергероя Флэша.

А еще некий духовный гуру убедил Эзру в том, что он — новый Мессия, и масоны посылали демонов, чтобы убить его. Поэтому Миллер называл себя то Иисусом, то дьяволом — и беспрепятственно абьюзил всех, кто в этот бред верил.

Актеры,Иисус Христос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители