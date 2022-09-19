Светлана Колпакова: «Танцы - мое тайное оружие!»

Со Светланой Колпаковой, которую зрители прекрасно знают по ярким ролям в фильмах и сериалах «Шифр», «Клуб обманутых жен», «Война семей» и многим другим, мы встретились на съемочной площадке нового сериала «Алла, такси!», который снимают для телеканала «Россия-1».

Фото: Мир новостей Мир новостей

Там актриса играет главную роль - ту самую Аллу, которая водит такси. Ее героине придется пережить предательство мужа и вернуть сына...

Видео дня

- Светлана, вы служите в одном из самых известных театров - МХТ им. Чехова. В каких спектаклях можно вас увидеть?

- Например, в «Карамазовых». В этот спектакль меня ввели буквально за десять дней до премьеры. Режиссер Константин Богомолов спросил: «Ты же умеешь петь?» - «Да». - «Будешь петь Show Must Go On (знаменитую композицию группы Queen. - Ред.). - «Это же Фредди Меркьюри! Я никогда в жизни это не спою!» Спела...

- Брали уроки вокала?

- У меня была базовая школа: вокал из театрального вуза. Но когда пришла в театр, я поняла, что в этом - совсем ноль! У меня есть танцевальная подготовка, вот там я как рыба в воде, но петь... Это был мой комплекс долгое время. И я действительно занималась с педагогом по вокалу, так что можно сказать, что теперь я поющая артистка. Правда, всегда исхожу из того, что пою не я, Света Колпакова, а мой персонаж в спектакле или в фильме.

- Вы бы согласились принять участие в телевизионном шоу, где надо показать свои вокальные или танцевальные навыки?

- Я бы с удовольствием, но не приглашают, наверное, боятся! (Смеется.) Я бы поучаствовала, но не в экстремальном шоу, вот в «Танцы со звездами» пошла бы. Я танцевала 10 лет, у меня есть специальное образование: я артистка народного танца. Окончила школу-студию Пятницкого, могу танцевать современную хореографию, знаю, что такое модерн, джазом увлекалась... Так что я все могу!

- А почему боятся приглашать?

- Может, моя фактура продюсеров смущает. Думают, что не пушинка и не худенькая, вряд ли она может танцевать. Но я могу, это мое тайное оружие! Так что приглашайте!

- Для съемок приходилось использовать эти навыки?

- Да. Отсняли недавно сериал «Ча-ча-ча» для телеканала «Россия-1», пока он еще не вышел. Жду выхода, потому что там моя героиня от такой простушки, никудышной и неумелой, превращается в ту, которая может все. И в этом сериале я с удовольствием показала то, на что я способна!

- У вас маленький сын, ему три года. Удается сов­мещать работу и личную жизнь?

- Я только за то, чтобы совмещать. Потому что мама - я, а не бабушки и няни. Я максимально делаю на этом акцент, для меня это очень важно. У меня, например, был большой проект год назад, где я играла психолога в сериале «Ключ от всех дверей». Полгода были съемки в Питере, и я ездила туда-сюда. И после этого год выдержала паузу для того, чтобы восполнить общение с ребенком.

- Сын понимает, что мама - актриса?

- Да. Ему рассказывают, что я пошла на работу, а потом он будет смотреть маму по телевизору. Он иногда говорит мне, когда я прихожу со съемок: «Покажи какие-нибудь сцены на телефоне». Мне кажется, что в нем начинает зарождаться гордость. Он как-то на детской площадке сказал, залезая на горку и оборачиваясь: «Моя мама играет актрису!» (Улыбается.)

- На съемочную площадку просится с вами?

- Я сама не очень хочу его брать. Потому что это все-таки работа. И он будет волноваться, и я. И так все время нервничаю и переживаю, как он там, звоню ему, чтобы он видел и слышал меня. Я понимаю, что лучше ему быть на природе, на даче с родными людьми, чем в актерском вагончике.

- Но если захочет стать актером, возражать не будете?