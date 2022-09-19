Что стало со звездой "Матильды" спустя 26 лет

В 1996 году на экраны вышел фильм "Матильда", режиссером и одним из главных героев которого стал актер Дэнни де Вито. Роль девочки с гениальными способностями, вокруг которой строится весь сюжет, сыграла Мара Уилсон. Чем она занимается сейчас, рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Матильда" Кадр из фильма "Матильда"

На момент съемок фильма Маре Уилсон было 9 лет, чуть больше, чем главной героине. В это время от рака молочной железы умерла ее мать Сьюзен Шапиро. Девочка рано начала принимать участие в съемках. Сначала это были рекламные ролики, затем - фильмы "Миссис Даутфайр" и "Чудо на 34-й улице". Роли в этих лентах привлекли внимание Дэнни де Вито, который впоследствии пригласил Мару Уилсон сыграть главную роль в "Матильде". После успеха картины юная актриса получила множество наград, однако к 13 годам из-за смерти матери и обрушившейся на нее славы, она потеряла интересы к актерской деятельности. Кроме того, Уилсон диагностировали обсессивно-компульсивное расстройство.