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51 минуту назад

Что стало со звездой "Матильды" спустя 26 лет

Мира Маркина

В 1996 году на экраны вышел фильм "Матильда", режиссером и одним из главных героев которого стал актер Дэнни де Вито. Роль девочки с гениальными способностями, вокруг которой строится весь сюжет, сыграла Мара Уилсон. Чем она занимается сейчас, рассказываем в материале "Рамблера".

Что стало со звездой "Матильды" спустя 26 лет
Фото: Кадр из фильма "Матильда"Кадр из фильма "Матильда"

На момент съемок фильма Маре Уилсон было 9 лет, чуть больше, чем главной героине. В это время от рака молочной железы умерла ее мать Сьюзен Шапиро. Девочка рано начала принимать участие в съемках. Сначала это были рекламные ролики, затем - фильмы "Миссис Даутфайр" и "Чудо на 34-й улице". Роли в этих лентах привлекли внимание Дэнни де Вито, который впоследствии пригласил Мару Уилсон сыграть главную роль в "Матильде". После успеха картины юная актриса получила множество наград, однако к 13 годам из-за смерти матери и обрушившейся на нее славы, она потеряла интересы к актерской деятельности. Кроме того, Уилсон диагностировали обсессивно-компульсивное расстройство.

С момента премьеры "Матильды" прошло 26 лет. Сейчас Маре Уилсон 35 лет, и она очень редко снимается в кино. Иногда она озвучивает мультфильмы. Например, один из последних проектов - анимационный комедийный сериал "Адский босс". После окончания Школы искусств Тиш при Нью-Йоркском университете в 2009 году Уилсон стала больше времени уделять писательству. В 2013 году она написала и презентовала на Международном Нью-Йоркском Фестивале "Фриндж" свою пьесу "Стадо".

Актеры,Миссис Даутфайр,Матильда,Мара Уилсон,
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