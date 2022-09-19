Сара Мишель Геллар рада отмене съемок сериала по «Жестоким играм»

Американская актриса и продюсер Сара Мишель Геллар сообщила, что была рада слышать об отмене съемок сериала по кинокартине «Жестокие игры» (16+), передает New York Times.
Стоит напомнить, что в феврале 2016 года телеканал NBC сообщил о съемках ребута. Но буквально спустя пару месяцев было заявлено, что продолжение съемок отменяется. Актриса Геллар должна была снова сыграть роль Кэтрин, как в фильме 1999 года.
И все же актриса снялась в пилотном эпизоде сериала по ленте «Жестокие игры», но сериал так и не запустили. По словам Геллар, она в первый же день съемок ощутила, что работа идет как-то не так, как это необходимо. И когда она узнала, что продолжения съемок не будет, она даже вздохнула с облегчением. Актриса считает, что сценарий «Жестоких игр» был явно не для того, чтобы снимать сериал.
«Это было какое-то безумие. Ничего не имею против NBC, но «Жестокие игры» — это непрерывный поток. В первый же день я подумала, что ничего не получается. Это просто не сериал. А если это сериал, это не мои «Жестокие игры». Я была благодарна», — рассказала Геллар.