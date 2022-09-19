Сара Мишель Геллар рада отмене съемок сериала по «Жестоким играм»

Стоит напомнить, что в феврале 2016 года телеканал NBC сообщил о съемках ребута. Но буквально спустя пару месяцев было заявлено, что продолжение съемок отменяется. Актриса Геллар должна была снова сыграть роль Кэтрин, как в фильме 1999 года.

И все же актриса снялась в пилотном эпизоде сериала по ленте «Жестокие игры», но сериал так и не запустили. По словам Геллар, она в первый же день съемок ощутила, что работа идет как-то не так, как это необходимо. И когда она узнала, что продолжения съемок не будет, она даже вздохнула с облегчением. Актриса считает, что сценарий «Жестоких игр» был явно не для того, чтобы снимать сериал.