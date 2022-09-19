Макеева о съемках у Шахназарова: “Я даже есть не могла”

Российская звезда театра и кино Анастасия Макеева, будучи гостьей радио проекта #SMOOTHLIFESTYLE, откровенно рассказала о своем дебюте в большом проекте. Речь шла о фильме “Всадник по имени Смерть”.
Макеева вспомнила, что не могла поверить в свою удачу. Ей выпал шанс работать с режиссером Кареном Шахназаровым, актером Андреем Паниным и оператором Владимиром Климовым. Их артистка охарактеризовала в позитивном ключе, хотя и использовала слово “монстры”.
“Я даже есть не могла, мне ничего не лезло в рот. Я просто сидела и не понимала, неужели это происходит со мной”, — рассказала звезда.
Ранее мы рассказывали о том, в каком телешоу может появиться Анастасия Макеева уже этой осенью.