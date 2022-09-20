Звезда «Отчаянных домохозяек» показала тело в купальнике

Американская актриса Ева Лонгория показала тело в купальнике и восхитила фанатов. Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

47-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» поделилась новым фото, на котором она позирует у шезлонгов на балконе. На ней надеты спортивный топ и плавки от бикини черного цвета. При этом она дополнила свой образ солнцезащитными очками, а волосы распустила. «Кто еще наслаждается этими последними днями лета?» — обратилась она к подписчикам в описании к публикации.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 57 тысяч лайков. «Великолепная и такая замечательная», «Удивительная фигура», «Очень полюбила тебя со времен "Отчаянных домохозяек". Ты ни на каплю не постарела», «Черт возьми, как ты можешь оставаться в такой форме. Ты выглядишь прекрасно», «Просто лучшая женщина в мире», — высказывались они.