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22 минуты назад

Звезда «Отчаянных домохозяек» показала тело в купальнике

Lenta.ru

Американская актриса Ева Лонгория показала тело в купальнике и восхитила фанатов. Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда «Отчаянных домохозяек» показала тело в купальнике
Фото: Lenta.ruLenta.ru

47-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» поделилась новым фото, на котором она позирует у шезлонгов на балконе. На ней надеты спортивный топ и плавки от бикини черного цвета. При этом она дополнила свой образ солнцезащитными очками, а волосы распустила. «Кто еще наслаждается этими последними днями лета?» — обратилась она к подписчикам в описании к публикации.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 57 тысяч лайков. «Великолепная и такая замечательная», «Удивительная фигура», «Очень полюбила тебя со времен "Отчаянных домохозяек". Ты ни на каплю не постарела», «Черт возьми, как ты можешь оставаться в такой форме. Ты выглядишь прекрасно», «Просто лучшая женщина в мире», — высказывались они.

В июле Ева Лонгория появилась на благотворительном ужине Global Gift Gala в оголяющем тело наряде и восхитила фанатов. Актриса вышла в свет в серебристом платье-сетке на одной плечо бренда Toni Maticevski, прозрачная ткань которого обнажала ее ноги.

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