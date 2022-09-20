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35 минут назад

Актер Олег Верещагин стал Хранителем дальневосточного леопарда

РИА "ФедералПресс"

Известный шоумен Олег Верещагин стал хранителем одного из обитателей национального парка «Земля леопарда». Под опеку он взял молодого самца под номером Leo 216M, подарив ему имя Гаврюша.

Актер Верещагин стал Хранителем дальневосточного леопарда
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Такое решение актер принял после победы в шоу «Звезды в Африке». Он захотел направить приз в пять миллионов рублей на сохранение дальневосточных леопардов в Приморском крае.

«Нужно было выбрать животное, которому в случае победы вы отдадите приз. Изучив эту тему, я нашел дальневосточного леопарда и решил, что именно им я и хотел бы помочь. Рад, что смог внести свой маленький вклад в защиту этой уникальной и редкой кошки»,

– цитирует слова Верещагина ФГБУ «Земля леопарда.

Олег Верещагин также стал хранителем одного из леопардов. Теперь он будет регулярно получать информацию о своем подопечном с фотоловушек, установленных на территории нацпарка.

Ранее «ФедералПресс» писал, что змеи атаковали приморскую школу. В настоящее время все ученики переведены на дистанционное обучение.

Актеры,Олег Верещагин,
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