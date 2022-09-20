Актриса Остроумова: звездной болезнью не болела ни разу

В среду народной артистке РФ, актрисе Ольге Остроумовой исполняется 75 лет. Много лет она работает в Театре именни Моссовета, но первую славу ей принес кинематограф. Остроумова стала известна по ролям в таких кинохитах, как "Доживем до понедельника", "Гараж" и "А зори здесь тихие". В этом году она отпразднует день рождения на сцене родного театра, где сыграет в приуроченном к ее юбилею премьерном спектакле "Соло для часов с боем" по пьесе Освальда Заградника. Накануне премьеры, после вечерней репетиции, Ольга Михайловна встретилась с корреспондентом ТАСС в театре, где, стирая сценический грим с лица, рассказала о любимых ролях, жизни с Валентином Гафтом и о том, почему посмотрела "Доживем до понедельника" только через 20 лет после выхода фильма.

Фото: ТАСС ТАСС

— Ольга Михайловна, в свой юбилей вы играете в премьерном спектакле "Соло для часов с боем". Это ваше желание? Или кто-то предложил?

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— Заведующий труппой предложил. Поставил первый премьерный показ на 16 сентября, а второй — на 21 сентября. Я согласилась.

— А как обычно вы отмечаете день рождения?

— Никак особенно не отмечаю. Приходят дети. Свои все приходят. Собираемся в доме или на даче. Вот и все.

— В общем, на сей раз вам придется изменить традиции. Кстати, ваша героиня Пани Конти тоже празднует день рождения, собирая на вечер своих давних друзей, а ныне постояльцев дома престарелых. Как относитесь к своей героине? Предложили такую пьесу, и вы сразу за это взялись?

— Ну конечно. Роли замечательные, все потрясающие. Есть что играть. Как я отношусь к Пани Конти? Отношусь любя. Люблю свою героиню. Она перекрещивается со мной, знаете в чем? В возрасте. Поэтому все понятно. И жизнь прожита у меня тоже не такая простая, как кажется снаружи. В любой жизни было, надеюсь, все. Если человек это пережил и не потерял веру в жизнь и желание жить, значит, это мой человек.

— Вы сами как к возрасту относитесь?

— Спокойно абсолютно. Не скрываю и не хочу скрывать. Люблю, когда внуки кричат: "Бабуля, бабуля!" Я считаю, что мои года — мое богатство.

— И сколько же у вас внуков?

— Четыре. Скоро будет пятый. А пока два мальчика и две девочки.

— У детей все хорошо?

— Как вам сказать... Дочка Оля — актриса театра "Эрмитаж", работает у своего отца, режиссера Михаила Левитина. Хотя закончила курс у Петра Наумовича Фоменко и была в его мастерской. Потом она перешла к отцу из театра Фоменко, хотя Петр Наумович ее очень любил. Я была даже против того, чтобы она переходила, но так случилось. А Миша, сын, закончил РГГУ, историко-филологический факультет, потом закончил высшие режиссерские курсы у Владимира Хотиненко. Снял даже полнометражный фильм под названием "Подлец". Поставил спектакль в театре "Эрмитаж". Потом у нас в Театре Моссовета поставил к моему 70-летию спектакль по Грэму Грину "Путешествие с моей тетушкой", мы играли его на сцене "Под крышей". Сейчас что-то пишет, хочет фильм снять, но не знает, где взять денег.

— Вы одна живете?

— Пока одна, конечно. После Вали (муж Остроумовой, актер Валентин Гафт, умер в 2020 году — прим. ТАСС) одна. Да. Мы вместе прожили 25 лет. Все было, но было хорошо. Мы ругались, конечно, я прямолинейный человек, действительно могла сказать что-то, и он мог высказаться про мой спектакль. Посмотрел один спектакль, который прошел у нас в театре один раз, ставил Мильграм, декорации делал Хариков, какие-то огромные деньги потратили. Мы сыграли спектакль один раз, и его закрыли. Я спрашиваю: "Валь, ну что? Что скажешь?" А он говорит: "Это что-то из жизни клопов". Вот так мог сказать. Я не обижалась, потому что я и сама понимала, что это из такой жизни.

— А какие у вас любимые роли в театре?

— Сейчас занята в трех спектаклях "8 любящих женщин", "Ричард III" и теперь "Соло для часов с боем". И все роли любимые. Раньше было больше, сейчас, естественно, меньше, потому что многое сняли. "Вдовий пароход" был замечательный в постановке Генриетты Яновской. Очень трудный спектакль и очень любимый. Многие спектакли Павла Осиповича Хомского. А играть я любила с Георгием Тараторкиным. Мой однокурсник, режиссер Юрий Иванович Еремин как-то нас все время в паре брал. Знаете, это же замечательно, когда ты уже понимаешь актера на уровне взгляда. Не только слов, а взгляда. И мы с Тараторкиным так понимали друг друга, нам было очень хорошо вместе на сцене.

— Кого бы еще хотелось сыграть, с какими режиссерами, коллегами поработать?

— Почему-то у меня никогда не было таких желаний, мечт так называемых. Ой, я бы хотела сыграть Джульетту! Ой, я бы хотела сыграть такую-то героиню! Нет. Я никогда не просила ролей, и жизнь в этом смысле ко мне добра и сама мне их приносит. Я сотрудничала и сотрудничаю с замечательными режиссерами, играла и играю с прекрасными актерами. К примеру, когда в течение десяти лет я работала в Театре на Малой Бронной, то была занята в нескольких постановках Анатолия Васильевича Эфроса. Играла вместе с Олей Яковлевой, Аней Каменковой, Олегом Далем, Алексеем Петренко. Спектакли Эфроса — грандиозная школа. Там даже на репетициях собиралась огромная аудитория.

— И все же первую славу вам принес кинематограф.

— Я не чувствую славы.

— Вы смотрите старые фильмы со своим участием?

— Нет. Я не люблю вообще кино. Вернее, редкое кино люблю, очень редкое. А свои фильмы уж тем более не смотрю. Что смотреть на себя, упиваться собой? Я через 20 лет после выхода "Доживем до понедельника" наконец посмотрела этот фильм и поняла, какой он великий. А ведь когда он вышел, я смотрела и думала: "Ой, я совсем не такая, какая я плохая, ужасная". Все, и не стала смотреть. Не вникала. И вдруг я включаю телевизор, одна была дома, идет "Доживем до понедельника".

Я как села, уже взрослым человеком, и, отрешаясь от себя, думаю: "Боже мой, какой грандиозный фильм, какой просто замечательный". И грандиозный он по теме, там же тема невероятная, когда учитель истории сказал: "Я не хочу лгать своим ученикам". Сейчас это особенно актуально. И как он к своим ученикам относился, какого он вообще человека играл, Вячеслав Тихонов, просто грандиозно. О таком учителе для своих детей и внуков можно только мечтать. Кстати, Григорий Полонский, тоже бывший учитель, написал этот сценарий. И Ростоцкий снял.

— Вы считаете, сколько фильмов у вас?

— Не считаю. Но фильмов 40, наверное.

— Приглашают сниматься сейчас?

— Последний раз я снялась у Нади Михалковой в фильме "Номинация", который вышел в феврале этого года. Четыре серии, там было что играть. Мне было интересно, и Надя сама мне понравилась.

— Как вы считаете, какое кино необходимо сейчас?

— Всегда нужно человеческое кино. Если что-то человеческое предложат, если будет что играть, соглашусь. А то вот мне предлагали сыграть бабушку какого-то главного героя, молодого человека. Я спрашиваю: "У нее есть хоть поступок какой-то? Она стукнула кулаком или что-то сделала, что-то сказала?" Нет ответа. Читаю сценарий: "Киселек будешь?" — "Нет, не буду". Отвернулся. "Ну выпей киселечка". — "Нет, не буду, не хочу, бабушка". Вышла из комнаты и сама выпила кисель". Я говорю: вот это главный ее поступок. Не буду играть.

— И последний вопрос. Где все же вы черпаете вдохновение?