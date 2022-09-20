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2 часа назад

Звезда «Сумерек» Эшли Грин впервые стала мамой

Super.ruиещё 2

Сыгравшая в «Сумерках» американская актриса Эшли Грин и ее муж Пол Хури впервые стали родителями. 16 сентября у пары родилась дочь, но сообщила новоиспеченная мама о событии несколько часов назад.

Звезда «Сумерек» Эшли Грин впервые стала мамой
Фото: Кадр из фильма "Сумерки"Кадр из фильма "Сумерки"

«Все изменилось в один миг. Ты появилась, и остальное исчезло, — делится Эшли в Инстаграме. — Любовь к тебе невозможно объяснить словами, она всепоглощающая. Мы так тебя любим, малышка. Добро пожаловать в наш мир, Кингсли Рэйнн Хури».

Проиллюстрировала пост Грин трогательной фотографией крохотных ручек новорожденной дочки.

Актеры,Сумерки,Эшли Грин,
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