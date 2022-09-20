Звезда «Сумерек» Эшли Грин впервые стала мамой

Сыгравшая в «Сумерках» американская актриса Эшли Грин и ее муж Пол Хури впервые стали родителями. 16 сентября у пары родилась дочь, но сообщила новоиспеченная мама о событии несколько часов назад.
«Все изменилось в один миг. Ты появилась, и остальное исчезло, — делится Эшли в Инстаграме. — Любовь к тебе невозможно объяснить словами, она всепоглощающая. Мы так тебя любим, малышка. Добро пожаловать в наш мир, Кингсли Рэйнн Хури».
Проиллюстрировала пост Грин трогательной фотографией крохотных ручек новорожденной дочки.