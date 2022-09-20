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4 минуты назад

Актер "Дневников вампира" Пол Уэсли разводится с женой

Газета.Ru

Актер Пол Уэсли и его жена Инес де Рамон разводятся более чем через три года брака. Об этом сообщает People.

Актер "Дневников вампира" разводится с женой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Решение о разводе является обоюдным и произошло пять месяцев назад. На данный момент они просят уединения»,

— рассказал представитель Уэсли.

Актер из сериала «Дневники вампира» впервые был замечен с Рамон в 2018 году, когда их видели держащимися за руки после ужина в Нью-Йорке. Они официально объявили о своих отношениях в соцсетях после того как пришли на свадьбу в компании друзей.

В 2019 году Уэсли и Рамон тайно поженились. Новость о женитьбе актера подтвердила его коллега по «Дневникам вампира» Нина Добрев.

Ранее фронтмен Imagine Dragons Дэн Рейнольдс объявил, что расстался с женой Эйжой Волкман после более чем десяти лет брака.

Актеры,Дневники вампира,
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