Менеджер Аллена заявил, что слова режиссера были восприняты неправильно. По его словам, Аллен не хочет заниматься производством проектов, которые очень быстро попадают на потоковые платформы, не доставляя ему "удовольствия", однако при этом он не собирается завершать кинематографическую карьеру.