Представитель американского кинорежиссера Вуди Аллена опроверг информацию о завершении его карьеры. Об этом сообщает Variety.
Менеджер Аллена заявил, что слова режиссера были восприняты неправильно. По его словам, Аллен не хочет заниматься производством проектов, которые очень быстро попадают на потоковые платформы, не доставляя ему "удовольствия", однако при этом он не собирается завершать кинематографическую карьеру.
Он также отметил, что Аллен никогда не говорил, что пишет еще один роман:
"В настоящее время он не собирается уходить на пенсию и очень рад быть в Париже на съемках своего нового фильма, который станет 50-м".
Ранее были раскрыты подробности последнего фильма Аллена.