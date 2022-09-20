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2 часа назад

Что стало с Дэни де Вито

Мира Маркина

Актер Дэни де Вито был голливудской звездой мирового уровня. Его первой серьезной работой стала роль в фильме "Пролетая над гнездом кукушки" 1975 года. Затем было множество популярных фильмов, благодаря которым де Вито стал кумиром миллионов в начале 2000-х: "Матильда", "Близнецы", "Бэтмен", "Роман с камнем". Что с ним стало сейчас и почему он пропал с экранов? Рассказываем в материале "Рамблера".

Что стало с Дэни де Вито
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дэни де Вито начал свою кинокарьеру в 26 лет. До этого, после окончания Американской академии драматического искусства, он играл в театре в Коннектикуте. В ноябре этого года актеру исполнится 78 лет, и он продолжает сниматься в фильмах и сериалах уже больше 50 лет. Однако в последние годы Дэни де Вито сдал позиции и стал появляться на экранах гораздо реже, чем на пике своей карьеры, фильмография актера стала менее насыщенной.

Возможно, это связано с возрастом голливудской звезды и его желанием насладиться жизнью под старость. Де Вито до сих пор находится в браке с актрисой Реей Перлман, c которой они поженились 40 лет назад - в 1982 году. У супругов трое детей.

Актер до сих пор снимается в сериале "В Филадельфии всегда солнечно", который выходит с 2005 года. Также из его последних проектов - "Джуманджи: Новый уровень" и "Гарри Хафт: Последний бой". В 2022 году планируются съемки продолжения фильма "Близнецы" с участием де Вито.

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