Умер создатель ситкома "Бруклин 9-9"

Сценарист Брайан Райх ушел из жизни в возрасте 53 лет. Об этом сообщает Deadline.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Причины смерти не уточняются.

Райх был выпускником Гарвардского университета. После обучения он начал карьеру сценариста в сериале NBC «Поздняя ночь с Дэвидом Леттерманом». Затем он начал работать над «Поздней ночью с Конаном О'Брайеном». За пять лет своего пребывания в должности Райх стал одним из ключевых сценаристов шоу.