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2 часа назад

Умер создатель ситкома "Бруклин 9-9" Брайан Райх

Газета.Ruиещё 1

Сценарист Брайан Райх ушел из жизни в возрасте 53 лет. Об этом сообщает Deadline.

Умер создатель ситкома "Бруклин 9-9"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Причины смерти не уточняются.

Райх был выпускником Гарвардского университета. После обучения он начал карьеру сценариста в сериале NBC «Поздняя ночь с Дэвидом Леттерманом». Затем он начал работать над «Поздней ночью с Конаном О'Брайеном». За пять лет своего пребывания в должности Райх стал одним из ключевых сценаристов шоу.

В 2013 году Райх стал одним из создателей ситкома «Бруклин 9-9». «Он был таким изобретательно смешным и смелым автором комедий и придал нашему ночному шоу столько блестящей глупости. Мои соболезнования всем, кто знал и любил Брайана», — высказался Конан О'Брайен о смерти коллеги.

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