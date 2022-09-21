После скандала на церемонии вручения премии "Оскар", когда Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока, актер потерял немало ролей и крупных контрактов. Однако, несмотря на это, новые предложения Смиту все же поступают.

Так, если верить американским таблоидам, то режиссер Шармин Обаид, известный по сериалу "Мисс Марвел" предложил актеру роль в полнометражном фильме "Блеск" про людей, обладающих сверхспособностями, передает INC-News.

По данным СМИ, Смит претендует на роль федерального агента Ника Купера, который отслеживает и уничтожает сверхсильных людей, которые применяют свои способности в преступных целях.