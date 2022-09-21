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30 минут назад

Мэтью Макконахи рассказал о пережитых домогательствах и насилии в подростковом возрасте

Диана Товсепова

Мэтью МакКонахи откровенно рассказал о своем прошлом в новом интервью для подкаста Аманды де Каденет «Разговор: о мужчинах».

Макконахи рассказал о пережитом насилии в юности
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Так звездный актер рассказал, как в подростковом возрасте его шантажировали, заставляя заниматься сексом, а в 18 лет мужчина накачивал его наркотиками и домогался.

Хотя он не стал вдаваться в подробности ни об одном из инцидентов, он рассказал, что чувствоал неправильность ситуации в юности, потому как отец разговаривал с ним о хдоровы сексуальных отношениях.

«Ну, мои родители учили меня уважению к женщине, уважению к отношениям, уважению к сексуальной близости, уважению к пространству...

Он говорил мне так: "Если ты когда-нибудь почувствуешь, что девушка колеблется, останавливайся"...", — рассказал актер.

МакКонахи сказал, что благодаря таким урокам он очень четко понимал, что такое здоровые сексуальные отношения, а что нет, и сразу почувствовал, что принуждать к сексу неправильно.

Хотя 52-летний актер, по общему признанию, не ходил на терапию, чтобы справиться с травмой, с которой он столкнулся из-за ситуаций в юности, он сказал, что в его жизни было много людей, которые помогли ему пройти через это.

Да и он сам не стал бояться отношений, несмотря на то, что его первый опыт был неудачным. После домогательств и шантажа доверять людям он не перестал.

МакКонахи продолжил:

"Было. Я отрицаю, что это произошло? Нет. Я не отрицаю, что это произошло. Ужасно. Но не собираюсь нести это, приносить этот багаж в жизнь, и позволять влиять на то, как я отношусь к людям и как я доверяю людям".

Ранее мы писали о том, что стало с Дэни де Вито.

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