Как роман с Аффлеком повлиял на роль Армас в «Блондинке»

«Я никогда не была человеком, которому нужно внимание, не связанное с работой. Поэтому, когда внимание не касается моей работы, это расстраивает, кажется неуважительным, неуместным, опасным и небезопасным. Я не знаю, как можно предотвратить это, кроме как уходом. Это была одна из тех вещей, которые сблизили меня с Мэрилин», — Ана де Армас, кубано-испанская актриса.