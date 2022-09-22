Как роман с Аффлеком повлиял на роль Армас в «Блондинке»

По данным «Центральной службы новостей», 34-летняя кубано-испанская актриса Ана де Армас («Достать ножи», «Бегущий по лезвию 2049», «Не время умирать», «Чёрная лагуна») в рамках беседы с изданием «Entertainment Weekly» рассказала о том, как роман с коллегой Беном Аффлеком («Умница Уилл Хантинг», «Исчезнувшая», «Перл-Харбор», «Лига справедливости» Зака Снайдера, «Армагеддон», «Город на холме»), двухкратным обладателем премии «Оскар», помог ей на съёмках фильма «Блондинка» про Мэрилин Монро.
«Я никогда не была человеком, которому нужно внимание, не связанное с работой. Поэтому, когда внимание не касается моей работы, это расстраивает, кажется неуважительным, неуместным, опасным и небезопасным. Я не знаю, как можно предотвратить это, кроме как уходом. Это была одна из тех вещей, которые сблизили меня с Мэрилин», — Ана де Армас, кубано-испанская актриса.
По словам женщины, во время свиданий за ними с 50-летним Аффлеком внимательно следили папарацци. Это помогло актрисе понять Мэрилин Монро и «сблизиться» с персонажем в ходе съёмочного процесса. Ана де Армас отметила, что Монро любила свою работу, однако постоянное внимание доставляло ей дискомфорт.
Известно, что актёры познакомились на съёмках эротического триллера «Глубокие воды». Через некоторое время между Беном Аффлеком и Аной де Армас завязались романтические отношения. Пара рассталась в начале 2021 года, после чего актёр воссоединился с 53-летней Дженнифер Лопес («Госпожа горничная», «Селена», «Джек», «Поворот», «Незаконченная жизнь», «Давайте потанцуем», «Фостеры», «Приятные хлопоты», «Как я встретил вашу маму», «В ярких красках», «Уилл и Грейс»), а позже женился на ней.