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18 минут назад

Филипп Киркоров заявил о намерении стать поющим актером

Газета.Ru

Российский певец Филипп Киркоров собирается попробовать себя в роли актера. На такой шаг его вдохновил его друг артист Евгений Миронов, сообщил Киркоров в социальных сетях. Певец не раскрыл поклонниками, какую именно роль он хочет сыграть.

Филипп Киркоров заявил о намерении стать поющим актером
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Но представление уже готовится на сцене московского "Театра наций", художественный руководитель которого Евгений Миронов.

"Пришел поздравить дорогого друга (худрука "Театра Наций") Евгения Миронова с потрясающей профессиональной премией. И в моих планах выступить в этом театре не только как певец, но и сыграть драматически-музыкальную роль",— рассказал Киркоров.

Ранее Филипп Киркоров сбежал за кулисы после вопроса об Алле Пугачевой. Певица Алла Пугачева спустя два дня после объявления ее мужа Максима Галкина иноагентом призвала Минюст включить и ее в эти ряды. Она объяснила, что согласна с мнением мужа. Автор закона об иноагентах депутат Петр Толстой сообщил, что желание Пугачевой не исполнится.

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