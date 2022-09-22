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6 часов назад

Актер Адам Сэндлер раскрыл причину своей хромоты

Inc-News

Недавно в сети появились кадры с известным голливудским актером Адамом Сэндлером, который шел, опираясь на трость и заметно прихрамывая.

Актер Адам Сэндлер раскрыл причину своей хромоты
Фото: Inc-NewsInc-News

Увиденное изрядно напугало его поклонников, ничего не слышавших ни о каких травмах кумира.

Выдержав небольшую паузу, Сэндлер раскрыл карты, заявив, что недавно перенес операцию на бедре, которая пока не позволяет ему ходить полноценно.

Актер заявил, что уже идет на поправку и эта история в будущем никак не отразится ни его здоровье, ни на его карьере.

Правда, что за причина толкнула знаменитость на хирургическое вмешательство, Сэндлер раскрывать не стал.

Актеры,Адам Сэндлер,
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