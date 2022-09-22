Известный актер избавился от дома в США

Известный актер и комик Ларри Дэвид избавился от своего дома в США. Он продал недвижимость в калифорнийском городе Монтесито за 6,9 миллиона долларов, сообщает Dirt.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Дэвид купил особняк в октябре 2021 года за 5,7 миллиона долларов. Согласно информации издания, новыми владельцами дома стала пожилая пара. Объект был построен в 1920-х годах и позже прошел через масштабную реновацию. Экстерьер отличается зелеными растениями, покрывающими кремовые стены дома.

Внутри двухэтажного жилого здания площадью 260 квадратных метров четыре спальни и пять ванных. Их дополняют гостиная с высоким потолком, камином и выходом на задний двор, а также украшенная массивной люстрой столовая, кухня с современной бытовой техникой и офис. Помимо дома, на земельном участке имеются двухместный гараж, каменная терраса и чаша для костра.