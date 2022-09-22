Равшана Куркова пожаловалась на дискриминацию среди актеров

Актриса Равшана Куркова пожаловалась на гендерную дискриминацию в профессии, отметив, что мужчины получают больший гонорар, чем женщины за абсолютно одинаковые условия работы.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Не так давно голливудские актрисы бунтовали на весь мир, что мужчинам-актерам платят куда больший гонорар, чем женщинам. Оказалось, что в российской киноиндустрии царит похожая ситуация. Об этом в новом интервью РИА Новости рассказала актриса Равшана Куркова.

Знаменитость не без сожаления отметила, что раньше большинство российских фильмов создавались исключительно под героя мужчину. Женские персонажи были плохо прописаны в сценарии, мало занимали режиссера и в целом их главной задачей была «обслуживающая» функция. То есть женский персонаж был нужен лишь для того, чтобы помочь раскрыть характер главного мужского героя или же дать развитие сюжетной линии.

Но за последние несколько лет ситуация изменилась, уверена Равшана. все чаще в российских картинах начали показывать сильные, объемные, центральные женские образы и это не может не радовать. Вот только дискриминация слабого пола все же осталась в профессии, ведь мужчинам-актерам платят больший гонорар, чем женщинам.

«Насколько я знаю, актерам платят больше. Но, возможно, такая ситуация не только в российском кино. Было бы честно, если бы ситуация менялась в сторону равноправия. Мы работаем не меньше и в тех же условиях. Но как реально повлиять на положение вещей, я не знаю», — призналась Куркова.