Адам Сэндлер рассказал об отношении к критике своих фильмов

«В основном потому, что я приглашаю всех этих замечательных людей, которые мне дороги, сниматься со мной в кино, я хотел бы, чтобы им не приходилось читать плохое о том, что мы сняли», — Адам Сэндлер, американский комик, киноактёр, музыкант, сценарист и кинопродюсер.