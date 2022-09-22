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4 часа назад

Актер Адам Сэндлер рассказал об отношении к критике своих фильмов

Моя Москва.онлайн

По данным «Центральной службы новостей», 56-летний американский комик, актёр, музыкант, сценарист и продюсер Адам Сэндлер («Монстры на каникулах», «Опустевший город», «Большой папа», «Всё или ничего», «Одноклассники», «Притворись моей женой») в рамках беседы с AARP признался, что критика иногда «задевает» его, как и «любого другого человека». При этом артист отметил, что предпочитает «не зацикливаться на плохом».

Адам Сэндлер рассказал об отношении к критике своих фильмов
Фото: Кадр из фильма "50 первых поцелуев"Кадр из фильма "50 первых поцелуев"

«В основном потому, что я приглашаю всех этих замечательных людей, которые мне дороги, сниматься со мной в кино, я хотел бы, чтобы им не приходилось читать плохое о том, что мы сняли», — Адам Сэндлер, американский комик, киноактёр, музыкант, сценарист и кинопродюсер.

По словам мужчины, он следует совету своего отца, который говорил, что «невозможно всегда быть счастливым и нравиться всем».

Известно, что последняя работа Адама Сэндлера для стриминговой платформы «Netflix» под названием «Прорваться в НБА» получила хорошие отзывы критиков. При этом многие другие его проекты активно осуждают в Сети.

В настоящее время Адам Сэндлер работает над сиквелом картины «Загадочное убийство» вместе с 53-летней коллегой Дженнифер Энистон («Марли и я», «Брюс Всемогущий», «Цена измены», «Рок-звезда», «Притворись моей женой», «Друзья»), обладательницей премии «Золотой глобус». Премьера проекта состоится в 2023 году на стриминговой платформе «Netflix».

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