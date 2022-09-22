Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

Брэд Питт признался, кого из мужчин считает самыми красивыми

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Актер Брэд Питт назвал имена двух самых красивых мужчин. Спойлер: себя в этот список он не внес.

Брэд Питт признался, кого из мужчин считает самыми красивыми
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Вы знаете, в актерском мире, потому что это моя повседневная работа, я сразу же обращаюсь к Полу Ньюману. Потому что он старел так изящно», – заявил Питт.

Он добавил, что считает Ньюмана, умершего в 2008 году, особенным, щедрым и добрым человеком. Он 8 раз выдвигался на «Оскар» за лучшую мужскую роль и один раз забрал награду.

Также Брэд Питт честно признался, что считает красивым Джорджа Клуни. Он добавил, что актеры всегда выводят друг друга из себя, передает Teleprogramma.pro.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Джордж Клуни стал самым желанным мужчиной Голливуда.

Актеры,Оскар,Пол Ньюман,Джордж Клуни,Брэд Питт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители