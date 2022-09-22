Брэд Питт признался, кого из мужчин считает самыми красивыми

Актер Брэд Питт назвал имена двух самых красивых мужчин. Спойлер: себя в этот список он не внес.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Вы знаете, в актерском мире, потому что это моя повседневная работа, я сразу же обращаюсь к Полу Ньюману. Потому что он старел так изящно», – заявил Питт.

Он добавил, что считает Ньюмана, умершего в 2008 году, особенным, щедрым и добрым человеком. Он 8 раз выдвигался на «Оскар» за лучшую мужскую роль и один раз забрал награду.

Также Брэд Питт честно признался, что считает красивым Джорджа Клуни. Он добавил, что актеры всегда выводят друг друга из себя, передает Teleprogramma.pro.