Брэд Питт признался, кого из мужчин считает самыми красивыми

Актер Брэд Питт назвал имена двух самых красивых мужчин. Спойлер: себя в этот список он не внес.
«Вы знаете, в актерском мире, потому что это моя повседневная работа, я сразу же обращаюсь к Полу Ньюману. Потому что он старел так изящно», – заявил Питт.
Он добавил, что считает Ньюмана, умершего в 2008 году, особенным, щедрым и добрым человеком. Он 8 раз выдвигался на «Оскар» за лучшую мужскую роль и один раз забрал награду.
Также Брэд Питт честно признался, что считает красивым Джорджа Клуни. Он добавил, что актеры всегда выводят друг друга из себя, передает Teleprogramma.pro.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Джордж Клуни стал самым желанным мужчиной Голливуда.