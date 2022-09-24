Актриса, с которой никто не хочет работать: видео

Эта известная голливудская актриса, в отличие от своих экранных героинь, славится очень трудным характером. Речь идет о Гвинет Пэлтроу, которую опасаются коллеги и режиссеры.

Когда актрису утверждают на роль, ее продюсер предоставляет райдер на 10 страниц, в котором прописываются все пожелания. Помимо этого, чтобы не пересекаться с некоторыми актерами, Пэлтроу может требовать изменить съемочный график.

Смотрите видео и узнайте, с кем из коллег по съемочной площадке Гвинет Пэлтроу предпочитает не встречаться.