Адам Сэндлер заявил, что совет отца помогает ему справиться критикой

Актер признался, что совет отца помог ему справиться с критикой. «Помню, однажды у меня что-то пошло не так. Я облажался на сцене или не попал на прослушивание. Был расстроен и, пожалуй, смущен. И он сказал: «Адам, ты не можешь быть всегда счастливым. Ты не всегда будешь нравиться людям. Ты будешь сталкиваться с неудачами». Я ответил: «Но я просто хочу быть счастливым, не хочу всего этого дерьма». И он мне сказал: «На самом деле ты не узнаешь, что счастлив, если не почувствуешь этого дерьма», — рассказал Сэндлер.