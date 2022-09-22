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24 минуты назад

Адам Сэндлер заявил, что совет отца помогает ему справиться критикой

Газета.Ru

Американский комик Адам Сэндлер признался, что его не беспокоит негативная реакция на фильмы с его участием. Этим он поделился в беседе с Variety.

Адам Сэндлер заявил, что совет отца помогает ему справиться критикой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Актер признался, что совет отца помог ему справиться с критикой. «Помню, однажды у меня что-то пошло не так. Я облажался на сцене или не попал на прослушивание. Был расстроен и, пожалуй, смущен. И он сказал: «Адам, ты не можешь быть всегда счастливым. Ты не всегда будешь нравиться людям. Ты будешь сталкиваться с неудачами». Я ответил: «Но я просто хочу быть счастливым, не хочу всего этого дерьма». И он мне сказал: «На самом деле ты не узнаешь, что счастлив, если не почувствуешь этого дерьма», — рассказал Сэндлер.

Комик не стал отрицать, что иногда негативные отзывы его ранят. Он объяснил это тем, что приглашает на съемки «замечательных людей», которые ему небезразличны. Поэтому актер не хотел бы, чтобы они читали хейт об его работе.

Ранее Сэндлер пригрозил плохим фильмом, если он не возьмет «Оскар».

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