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2 часа назад

Актриса Сара Шэйн умерла на 95-м году жизни

Мария Иглина

На 95-м году жизни скончалась актриса Сара Шэйн, известная широкому зрителю по роли в фильме "Тарзан". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сара Шэйн умерла на 95-м году жизни
Фото: Кадр из фильма «Афера в Гаване»Кадр из фильма «Афера в Гаване»

Известно, что актриса умерла еще 31 июля текущего года, однако о ее смерти объявили лишь сейчас. Подробности случившегося не сообщаются.

Дебют Шэйн на большом экране случился в фильме "Пасхальный парад". Также Сара Шэйн известна своими ролями в таких проектах, как "Великое приключение Тарзана", "Король и четыре королевы", "Альфред Хичкок представляет" и во многих других.

Ранее актер Владимир Шинов умер в возрасте 54 лет.

Актеры,Тарзан,Владимир Шинов,Альфред Хичкок,
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