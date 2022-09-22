Сара Шэйн умерла на 95-м году жизни

На 95-м году жизни скончалась актриса Сара Шэйн, известная широкому зрителю по роли в фильме "Тарзан". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фото: Кадр из фильма «Афера в Гаване» Кадр из фильма «Афера в Гаване»

Известно, что актриса умерла еще 31 июля текущего года, однако о ее смерти объявили лишь сейчас. Подробности случившегося не сообщаются.

Дебют Шэйн на большом экране случился в фильме "Пасхальный парад". Также Сара Шэйн известна своими ролями в таких проектах, как "Великое приключение Тарзана", "Король и четыре королевы", "Альфред Хичкок представляет" и во многих других.