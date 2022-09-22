Леа Сейду снимется в новом фильме Дэвида Кроненберга

Французская актриса Леа Сейду примет участие в новом фильме Дэвида Кроненберга «The Shrouds» («Саван»). Об этом сообщает Screendaily.

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Подробности роли Сейду пока не раскрываются. Ранее к актерскому составу присоединился звезда «Черного лебедя» Венсан Кассель. Режиссер картины отметил, что данный фильм — «очень личный для него проект». «Люди, которые знают меня хорошо, поймут, что некоторые части фильма — автобиографичны», — рассказал Кроненберг. Съемки ленты запланированы на весну 2023 года в Торонто.

Ранее Сейду уже сотрудничала с режиссером над его картиной «Преступления будущего» с Вигго Мортенсеном и Кристен Стюарт в главных ролях.