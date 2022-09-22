Куда пропал Джейкоб из "Сумерек"

Первая часть фильма "Сумерки" вышла 14 лет назад - в 2008 году. Одну из главных ролей в нем, роль Джейкоба Блэка, сыграл Тэйлор Лотнер. На момент начала съемок ему было всего 16 лет. Сейчас актеру уже 30, и он стал гораздо реже появляться в кино. Почему? Рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Сумерки" Кадр из фильма "Сумерки"

После выхода "Сумерек" Лотнер проснулся звездой. Как рассказывает актер, в 16 лет он не мог выйти из дома, потому что под окнами стояли толпы фанатов и десятки машин папарацци.

"Куда бы я ни поехал, где бы я ни появился, вокруг меня всегда были тысячи кричащих фанатов. В тот момент меня это расстраивало, потому что я просто хотел жить нормальной жизнью", - рассказывал Тэйлор в интервью The Hollywood Reporter.

Из-за славы актер 10 лет не мог выходить из дома, только если в солнцезащитных очках и кепке. Лотнер не ходил в магазины и торговые центры. Относительно спокойно он начал выбираться на улицу только последние несколько лет.

После внезапного карьерного успеха Тэйлор Лотнер столкнулся с профессиональным выгоранием. Последующие роли в кино были провальными. Например, в фильме "Погоня" 2011 года. Актер получил за роль 7,5 миллиона долларов, однако она с грохотом провалилась в прокате. Кроме того, Лотнер стал заложником одной роли и не захотел соглашаться на аналогичные предложения.

Сейчас актер больше времени уделяет своей личной жизни. В прошлом году Лотнер сделал предложение своей девушке, которую, к слову, тоже зовут Тейлор.