Куда пропал Джейкоб из "Сумерек"

Первая часть фильма "Сумерки" вышла 14 лет назад - в 2008 году. Одну из главных ролей в нем, роль Джейкоба Блэка, сыграл Тэйлор Лотнер. На момент начала съемок ему было всего 16 лет. Сейчас актеру уже 30, и он стал гораздо реже появляться в кино. Почему? Рассказываем в материале "Рамблера".
После выхода "Сумерек" Лотнер проснулся звездой. Как рассказывает актер, в 16 лет он не мог выйти из дома, потому что под окнами стояли толпы фанатов и десятки машин папарацци.
"Куда бы я ни поехал, где бы я ни появился, вокруг меня всегда были тысячи кричащих фанатов. В тот момент меня это расстраивало, потому что я просто хотел жить нормальной жизнью", - рассказывал Тэйлор в интервью The Hollywood Reporter.
Из-за славы актер 10 лет не мог выходить из дома, только если в солнцезащитных очках и кепке. Лотнер не ходил в магазины и торговые центры. Относительно спокойно он начал выбираться на улицу только последние несколько лет.
После внезапного карьерного успеха Тэйлор Лотнер столкнулся с профессиональным выгоранием. Последующие роли в кино были провальными. Например, в фильме "Погоня" 2011 года. Актер получил за роль 7,5 миллиона долларов, однако она с грохотом провалилась в прокате. Кроме того, Лотнер стал заложником одной роли и не захотел соглашаться на аналогичные предложения.
Сейчас актер больше времени уделяет своей личной жизни. В прошлом году Лотнер сделал предложение своей девушке, которую, к слову, тоже зовут Тейлор.
"Для меня главное – это окружить себя любимыми людьми, проводить время с ними, и не важно, чем я занимаюсь, если рядом друзья и семья. Я мог бы сидеть в картонной коробке из-под телевизора и быть абсолютно счастливым человеком", – сказал актер в интервью Reuters в 2016 году.