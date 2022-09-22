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3 часа назад

Джонни Деппа заподозрили в романе со своим адвокатом

Lenta.ruиещё 5

Американский актер Джонни Депп. предположительно, состоит в отношениях со своим адвокатом Джоэл Рич. Об этом пишет US Weekly.

Джонни Деппа заподозрили в романе со своим адвокатом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Информацию о романе кинозвезды с юристом также подтвердило издание Page Six. Как пишут западные таблоиды со ссылкой на собственные источники, между Деппом и Рич «все серьезно», а их «химия зашкаливает». Отмечается, что в начале романа пара встречалась в отелях.

Рич представляла интересы Деппа в деле против издания The Sun, в котором была опубликована статья о том, что актер избивал свою бывшую жену Эмбер Херд. При этом юрист не участвовала в недавних судебных разбирательствах по делу о клевете, в котором актер одержал победу. Несмотря на это, Рич присутствовала в зале суда Вирджинии, чтобы поддержать Деппа.

Уточняется, что адвокат замужем, в настоящий момент между ней и ее супругом проходит бракоразводный процесс. У Рич двое детей.

Актеры,Джонни Депп,
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