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49 минут назад

Актер Владимир Сычев рассказал об интимных сценах в "Жизни по вызову"

Мария Иглина

Актер Владимир Сычев рассказал о своем герое в сериале "Жизнь по вызову" про жизнь столичных интим-работниц. Подробностями артист поделился в беседе с News.ru.

Сычев рассказал об интимных сценах в "Жизни по вызову"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сычев рассказал, что его герой очень обеспеченный человек с серьезными связями, "отмороженный на всю голову извращенец". Артист признался, что для него оказались напряженными съемки интимных сцен:

"Да, это на самом деле очень напряженный процесс. Такой опыт у меня впервые, причем именно в таком жестком направлении".

Ранее стало известно, что Марго Робби почувствовала себя униженной, снимаясь в фильме "Барби".

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