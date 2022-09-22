Сычев рассказал об интимных сценах в "Жизни по вызову"

Актер Владимир Сычев рассказал о своем герое в сериале "Жизнь по вызову" про жизнь столичных интим-работниц. Подробностями артист поделился в беседе с News.ru.
Сычев рассказал, что его герой очень обеспеченный человек с серьезными связями, "отмороженный на всю голову извращенец". Артист признался, что для него оказались напряженными съемки интимных сцен:
"Да, это на самом деле очень напряженный процесс. Такой опыт у меня впервые, причем именно в таком жестком направлении".
Ранее стало известно, что Марго Робби почувствовала себя униженной, снимаясь в фильме "Барби".