Актер "Ривердейла" приговорен к пожизненному заключению за убийство матери

Верховный суд Британской Колумбии в Ванкувере приговорил 24-летнего актера Райана Грэнтэма к пожизненному заключению. Об этом сообщает People.

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Грэнтэм, известный ролями в "Дневнике слабака" и "Ривердейле", признал себя виновным в убийстве второй степени в марте 2020 года за убийство своей матери Барбары Уэйт.

Он не будет иметь права на условно-досрочное освобождение в течение 14 лет. Также артист проходит психиатрическое лечение, находясь в тюрьме.

Его адвокат рассказал, что Грэнтэм "не шокирован" приговором. Актеру был 21 год, когда он выстрелил своей матери в голову во время того, как она играла на пианино.