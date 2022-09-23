Актер "Ривердейла" приговорен к пожизненному заключению за убийство матери

Верховный суд Британской Колумбии в Ванкувере приговорил 24-летнего актера Райана Грэнтэма к пожизненному заключению. Об этом сообщает People.
Грэнтэм, известный ролями в "Дневнике слабака" и "Ривердейле", признал себя виновным в убийстве второй степени в марте 2020 года за убийство своей матери Барбары Уэйт.
Он не будет иметь права на условно-досрочное освобождение в течение 14 лет. Также артист проходит психиатрическое лечение, находясь в тюрьме.
Его адвокат рассказал, что Грэнтэм "не шокирован" приговором. Актеру был 21 год, когда он выстрелил своей матери в голову во время того, как она играла на пианино.
Ранее Грэнтэм заявил, что застрелил свою мать, так как не хотел, чтобы она стала свидетелем убийства премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Артист подчеркнул, что собирался расправиться с политиком сразу после смерти матери.