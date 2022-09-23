Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+15° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
20 минут назад

Шарлиз Терон объяснила, почему не возвращается в кино

Super.ru

Сколько актрис сильно начинали, снимались в кассовых фильмах, а потом резко переставали принимать предложения режиссеров! Шарлиз Терон как раз из этой категории. Вспомните «Адвоката дьявола» с ее участием. Казалось, что в Голливуде зажглась новая звезда африканского происхождения.

Шарлиз Терон объяснила, почему не возвращается в кино
Фото: Super.ruSuper.ru

Да, если вы еще не знали: Шарлиз перебралась в США из ЮАР. В новом большом интервью американскому Harper's Bazaar Терон рассказала, почему перестала сниматься. Предсказуемо виной всему оказалось материнство. Актриса говорит, что с ним не сравнится ничто.

Готовка и комплименты детей новому блюду теперь восхищают Шарлиз больше, чем важные кинонаграды:

«Когда мои дети говорят: "Мама, никто не делает макароны лучше тебя". И мне не нужно, чтобы они говорили: "О, ты в этом фильме"».

Единственное, что не дает Шарлиз покоя сейчас — французские тосты:

«Я до сих пор ненавижу себя за то, что в нашем кругу есть мама, готовящая французские тосты, которыми восхищается мой ребенок. Она дала мне рецепт, и я теперь пробую повторить».

Как вы понимаете, из-за «Оскаров» и «Золотых глобусов» у конкуренток Терон не переживает совсем.

Актеры,Адвокат дьявола,Оскар,Шарлиз Терон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители