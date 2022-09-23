Шарлиз Терон объяснила, почему не возвращается в кино

Сколько актрис сильно начинали, снимались в кассовых фильмах, а потом резко переставали принимать предложения режиссеров! Шарлиз Терон как раз из этой категории. Вспомните «Адвоката дьявола» с ее участием. Казалось, что в Голливуде зажглась новая звезда африканского происхождения.

Фото: Super.ru Super.ru

Да, если вы еще не знали: Шарлиз перебралась в США из ЮАР. В новом большом интервью американскому Harper's Bazaar Терон рассказала, почему перестала сниматься. Предсказуемо виной всему оказалось материнство. Актриса говорит, что с ним не сравнится ничто.

Готовка и комплименты детей новому блюду теперь восхищают Шарлиз больше, чем важные кинонаграды:

«Когда мои дети говорят: "Мама, никто не делает макароны лучше тебя". И мне не нужно, чтобы они говорили: "О, ты в этом фильме"».

Единственное, что не дает Шарлиз покоя сейчас — французские тосты:

«Я до сих пор ненавижу себя за то, что в нашем кругу есть мама, готовящая французские тосты, которыми восхищается мой ребенок. Она дала мне рецепт, и я теперь пробую повторить».