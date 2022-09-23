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3 часа назад

Шарлиз Терон рассказала о желании режиссера одевать ее более сексуально

Lenta.ruиещё 2

Американская и южноафриканская актриса Шарлиз Терон рассказала о неприятном опыте взаимодействия с режиссером-мужчиной. Ее слова передает Harper's Bazaar.

Шарлиз Терон рассказала о желании режиссера одевать ее более сексуально
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Актриса вспомнила, как один из режиссеров, с которым она работала, заставлял ее носить откровенные наряды, чтобы она выглядела более «сексуальной и желанной». «Это даже не обсуждалось. Мне просто сказали: "Вот то, что ты будешь носить"», — призналась Терон.

«Было полное отсутствие контроля над тем, что я ношу. На протяжении многих лет эта проблема чертовски меня раздражала», — добавила артистка.

Терон также рассказала, что однажды режиссер устроил ей примерку на глазах у других людей. «Это было унизительно», — высказалась она. При этом имя режиссера актриса не назвала.

Шарлиз Терон прославилась в 1990-х годах, снявшись в таких фильмах, как «Адвокат дьявола» (1997) и «Правила виноделов» (1999). В 2003 году актриса получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Монстр».

Ранее американская актриса Марго Робби рассказала о подавленности во время съемок фильма «Барби».

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