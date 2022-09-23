Фильм с Пускепалисом получил награду на кинофестивале

Картина с участием актера Сергея Пускепалиса "Мария. Спасти Москву" Веры Сторожевой была отмечена в Смоленске на XV кинофестивале "Золотой Феникс" наградой имени поэта Александра Твардовского за неординарный подход к военной теме. Об этом сообщает mk.ru.
Главную роль дочери священника, отрекшейся от отца и ставшей сотрудницей НКВД, сыграла актриса Мария Луговая. По сюжету, во время Великой Отечественной войны она должна доставить в Москву чудотворную икону из оккупированного немцами городка, чтобы на самолете облететь со святыней столицу. Задание она получает от своего начальника, которого сыграл Сергей Пускепалис.
"Мы вместе с ним работали пятнадцать лет. Сергей снимался почти в каждой моей картине, сыграл и главные, и совсем небольшие роли, но всегда это было ярко, с полной отдачей и творческим соучастием", - вспомнила Сторожева.
По ее словам, к небольшой роли в фильме "Мария. Спасти Москву" Пускепалис отнесся очень серьезно.
"Когда картину нужно было представлять, участвовать в промоакциях, именно он ходил со мной на радио, телевидение, ездил на фестивали, и это при его-то огромной занятости. В то время, когда исполнители главных ролей по разным причинам отказывались. Он не врал ни в жизни, ни на экране. И это особый случай, когда слава не исказила природу человека", - поделилась режиссер.
20 сентября на трассе М-8 "Холмогоры" произошло ДТП, в котором погибли Пускепалис и его водитель Александр Синицын. Автомобиль, в котором они находились, столкнулся с фурой. Выживший в ДТП с актером Сергеем Пускепалисом водитель остается в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Актера похоронили 23 сентября в Железноводске.