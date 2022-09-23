Фильм с Пускепалисом получил награду на кинофестивале

"Когда картину нужно было представлять, участвовать в промоакциях, именно он ходил со мной на радио, телевидение, ездил на фестивали, и это при его-то огромной занятости. В то время, когда исполнители главных ролей по разным причинам отказывались. Он не врал ни в жизни, ни на экране. И это особый случай, когда слава не исказила природу человека", - поделилась режиссер.