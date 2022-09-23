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59 минут назад

Алек Болдуин продает дом в Нью-Йорке, чтобы расплатиться по долгам

Inc-News

Алек Болдуин продает дом в Нью-Йорке, чтобы расплатиться по долгам. Журналисты подозревают, что у актера накопилось много задолженностей.

Алек Болдуин продает дом, чтобы расплатиться по долгам
Фото: Inc-NewsInc-News

Американский актер Алек Болдуин, который сейчас проходит единственным виновным в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина», решил продать роскошный дом в Нью-Йорке.

За особняк площадью более девятисот квадратных метров и собственным бассейном на территории артист просит без малого тридцать миллионов долларов.

Ранее Болдуин никогда не продавал свою недвижимость, и теперь журналисты предполагают, что актеру срочно потребовались деньги для погашения долгов, которые накопились за последнее время.

Почти год артист не снимался, находясь под следствием, и услуги на адвокатов и прочие расходы, связанные с трагедией на съемках, по некоторым данным, могли составить около двух миллионов.

Актеры,Галина Хатчинс,Алек Болдуин,
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