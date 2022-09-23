Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+20° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
34 минуты назад

Умер актер из польского сериала «Четыре танкиста и собака» Франчишек Печка

Вечерняя Москва

Актер из легендарного польского сериала «Четыре танкиста и собака» Франчишек Печка скончался на 95-м году жизни. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и национального наследия Польши.

Умер актер из сериала «Четыре танкиста и собака» Франчишек Печка
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— До нас дошла грустная новость: ушел Франчишек Печка. Прекрасный актер, лауреат премии Минкульта за все творческие достижения в 2019 году, — говорится в сообщении.

Франчишек Печка родился 18 января 1928 года сельской гмине Годув Силезского воеводства в семье крестьянина. Спустя год учебы в техникуме на электротехническом факультете будущий актер отправился в Варшаву, где поступил в театральную школу.

Кинодебют Печки состоялся в картине классика европейского авторского кино Анджея Вайды: он сыграл немца-патрульного в первой картине режиссера «Поколение» 1954 года. После этого он еще два раза сотрудничал в Вайдой.

За всю карьеру Франчишек Печка снялся в более чем 100 фильмах. Наибольшую популярность ему принесла роль весельчака и силача танкиста Густлика в телесериале «Четыре танкиста и собака». В 2022 году Печка официально заявил о прекращении творческой карьеры.

Актеры,Анджей Вайда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители