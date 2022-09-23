Ненастоящие блондинки среди актрис

Перекраситься в блондинку было одним из лучших решений в их жизни. "Рамблер" рассказывает о том, кто из актрис отказался от природного цвета волос и не прогадал.

Фото: Кадр из фильма "Матч-пойнт" Кадр из фильма "Матч-пойнт"

Мэрилин Монро

Известный факт: у актрисы от природы темный цвет волос. Стать блондинкой ей посоветовали продюсеры. Однажды перекрасив волосы, Мэрилин Монро осталась блондинкой навсегда. Именно этот образ принес ей славу и любовь миллионов поклонников во всем мире.

Эмилия Кларк

Актриса стала знаменитой на весь мир благодаря сериалу "Игра престолов", в котором она сыграла мать драконов Дейнерис. Ради роли Эмилия Кларк перекрасила волосы в блонд. Актриса была настолько убедительна в своем образе, что даже самые преданные фанаты не сразу узнали ее, когда она появилась на публике с волосами другого цвета.

Шарлиз Терон

Блонд великолепно сочетается с пронзительно-голубыми глазами актрисы. Ей настолько идет этот цвет волос, что кажется, будто она с такими родилась. Но ее родной цвет темно-русый.

Дрю Берримор

Актриса столько раз экспериментировала с цветом волос, что сейчас даже знатоки ее творчества и большие поклонники таланта с трудом припомнят, какого же цвета были волосы у маленькой Дрю. Но вряд ли кто-то будет спорить с тем, что светлые волосы очень идут актрисе.

Скарлетт Йохансон

Кадр из фильма "Матч-пойнт"