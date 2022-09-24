Продюсер рассказала, сколько стоят российские актеры

"Если раньше смена Сергея стоила около 200 тысяч рублей, то сейчас за съемочный день Бурунов просит 1 миллион 200 тысяч рублей. Плюс ко всему Сергею должны выделить на площадку двух ассистентов. Либо артист приезжает со своими помощниками, и их работу оплачивают кинопродюсеры", — рассказала продюсер Алина Красная в беседе с «kp.ru».