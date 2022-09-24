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1 час назад

Продюсер рассказала, сколько стоят российские актеры

Диана Товсепова

О расценках на выступления российских звезд рассказала продюсер Алина Красная.

Продюсер рассказала, сколько стоят российские актеры
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

По ее словам, самым дорогим актером сейчас является Дмитрий Нагиев. Его съемочный день оценивается в 1,5 миллиона рублей.

Чуть дешевле стоит съемочный день актера Сергея Бурунова. Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" сильно поднял свои гонорары и просит обеспечить его двумя ассистентами.

"Если раньше смена Сергея стоила около 200 тысяч рублей, то сейчас за съемочный день Бурунов просит 1 миллион 200 тысяч рублей. Плюс ко всему Сергею должны выделить на площадку двух ассистентов. Либо артист приезжает со своими помощниками, и их работу оплачивают кинопродюсеры", — рассказала продюсер Алина Красная в беседе с «kp.ru».

Значительно дешевле стоит съемочный день у Данилы Козловского, Сергея Безрукова, Павла Прилучного и Константина Хабенского. Они получают по полмиллиона рублей за каждый съемочный день.

Евгений Миронов получает за съемочный день по 400 тысяч рублей.

Среди женщин больше всего получает Светлана Ходченкова — 300-400 рублей за смену.

Ранее мы писали о том, кто заменит Дмитрия Нагиева на Первом канале.

Актеры,Сергей Бурунов,Светлана Ходченкова,Евгений Миронов,Дмитрий Нагиев,Данила Козловский,Константин Хабенский,Первый канал,
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