Продюсер рассказала, сколько стоят российские актеры

О расценках на выступления российских звезд рассказала продюсер Алина Красная.
По ее словам, самым дорогим актером сейчас является Дмитрий Нагиев. Его съемочный день оценивается в 1,5 миллиона рублей.
Чуть дешевле стоит съемочный день актера Сергея Бурунова. Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" сильно поднял свои гонорары и просит обеспечить его двумя ассистентами.
"Если раньше смена Сергея стоила около 200 тысяч рублей, то сейчас за съемочный день Бурунов просит 1 миллион 200 тысяч рублей. Плюс ко всему Сергею должны выделить на площадку двух ассистентов. Либо артист приезжает со своими помощниками, и их работу оплачивают кинопродюсеры", — рассказала продюсер Алина Красная в беседе с «kp.ru».
Значительно дешевле стоит съемочный день у Данилы Козловского, Сергея Безрукова, Павла Прилучного и Константина Хабенского. Они получают по полмиллиона рублей за каждый съемочный день.
Евгений Миронов получает за съемочный день по 400 тысяч рублей.
Среди женщин больше всего получает Светлана Ходченкова — 300-400 рублей за смену.
Ранее мы писали о том, кто заменит Дмитрия Нагиева на Первом канале.