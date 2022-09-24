Пирс Броснан раскрыл отношение к поискам нового Джеймса Бонда

Актер Пирс Броснан воплощал образ Джеймса Бонда в период с 1995 по 2002 год. Артист рассказал о своем отношении к поискам нового исполнителя роли агента 007.
Броснан признался, что его не волнует, кто именно будет исполнять роль Бонда в следующих фильмах. По словам артиста, он вообще не следит за этим процессом.
«Мне все равно», — ответил он в интервью GQ.
Броснан был пятым актером, сыгравшим Бонда, после Тимоти Далтона. За семь лет своего пребывания в проекте, он снялся в четырех фильмах бондианы.