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1 час назад

Актер Пирс Броснан рассказал о своем отношении к поискам нового Джеймса Бонда

Слово и Дело

Актер Пирс Броснан воплощал образ Джеймса Бонда в период с 1995 по 2002 год. Артист рассказал о своем отношении к поискам нового исполнителя роли агента 007.

Пирс Броснан раскрыл отношение к поискам нового Джеймса Бонда
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Броснан признался, что его не волнует, кто именно будет исполнять роль Бонда в следующих фильмах. По словам артиста, он вообще не следит за этим процессом.

«Мне все равно», — ответил он в интервью GQ.

Броснан был пятым актером, сыгравшим Бонда, после Тимоти Далтона. За семь лет своего пребывания в проекте, он снялся в четырех фильмах бондианы.

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