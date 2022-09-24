Пирс Броснан раскрыл отношение к поискам нового Джеймса Бонда

Актер Пирс Броснан воплощал образ Джеймса Бонда в период с 1995 по 2002 год. Артист рассказал о своем отношении к поискам нового исполнителя роли агента 007.

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Броснан признался, что его не волнует, кто именно будет исполнять роль Бонда в следующих фильмах. По словам артиста, он вообще не следит за этим процессом.

«Мне все равно», — ответил он в интервью GQ.