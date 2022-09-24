Умерла актриса из "Домашнего ареста" и "Границы" Наталья Позднякова

Советская и российская актриса театра и кино Наталья Позднякова умерла в возрасте 66 лет. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» Московского театра «Около дома Станиславского», в котором актриса проработала 50 лет.

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«Она пришла сюда, когда еще не родился театр «Около», а была молодежная студия. Пришла 15-летней девочкой. И никуда за полвека не уходила. Только на съемки», — говорится в сообщении.

Причины смерти не уточняются. По словам коллег, несмотря на востребованность в кинематографе, Позднякова считала театр главным делом своей жизни и не соглашалась на съемки в ущерб репетициям спектаклей.