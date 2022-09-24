Звезда "Кокетки" оценила работу координаторов секс-сцен

Британская актриса Офелия Ловибонд заявила, что в наши дни работа без координаторов секс-сцен на съемочной площадке «немыслима». Она рассказала The Times, что во время съемок интимных эпизодов в сериале HBO «Кокетка» рядом всегда находился специалист.
«Это действительно немыслимо, что они [координаторы интимных сцен] не всегда у нас были, — сказала Ловидонд. — Они — как ремни безопасности».
В свою очередь, звезда «Игры престолов» Шон Бин выразил другое мнение. Он сказал, что присутствие координатора лишает сексуальные сцены «перчинки».