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1 час назад

Звезда "Кокетки" Ловибонд назвала "немыслимой" работу без координаторов секс-сцен

Газета.Ruиещё 1

Британская актриса Офелия Ловибонд заявила, что в наши дни работа без координаторов секс-сцен на съемочной площадке «немыслима». Она рассказала The Times, что во время съемок интимных эпизодов в сериале HBO «Кокетка» рядом всегда находился специалист.

Звезда "Кокетки" оценила работу координаторов секс-сцен
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Это действительно немыслимо, что они [координаторы интимных сцен] не всегда у нас были, — сказала Ловидонд. — Они — как ремни безопасности».

В свою очередь, звезда «Игры престолов» Шон Бин выразил другое мнение. Он сказал, что присутствие координатора лишает сексуальные сцены «перчинки».

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